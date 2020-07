Gott sei Dank auf der Kirchenwiese

Rodenkirchen „Schwein gehabt oder Gott sei Dank“: Unter diesem Motto feiert die Kirchengemeinde Rodenkirchen an diesem Sonntag, 26. Juli, ab 10 Uhr ihren nächsten Gottesdienst auf der Kirchenwiese am Gemeindehause. In den Texten und Liedern soll es unter freiem Himmel um die Frage der Dankbarkeit gehen, teilt Pastorin Birgit Faß mit, die zusammen mit der Lektorin Jutta Barghop die Texte übernimmt. Stühle stehen in ausreichender Zahl bereit; bei Regen wird der Gottesdienst in die Kirche verlegt.