Gottesdienst am Donnerstag: Himmelfahrt unter freiem Himmel

Rodenkirchen Eine Andacht unter freiem Himmel veranstaltet die Kirchengemeinde Rodenkirchen am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 13. Mai. Treffpunkt ist um 10 Uhr die Kirchenwiese am Gemeindehaus; die Andacht soll etwa eine halbe Stunde dauern, teilt Pfarrerin Birgit Faß mit. Außer ihr freuen sich auch die Lektorin Jutta Barghop, die Kirchenmusikerin Marlies Renz und der Küster Wilfried Pargmann nach der langen Corona-Pause auf ein Wiedersehen. Es ist der erste Freiluft-Gottesdienst in diesem Jahr. Für die Besucher werden auf der großen Wiese in gebührendem Abstand Stühle aufgestellt, die er Bürgerverein Achterdorp an die Kirchengemeinde ausgeliehen hat. Zudem gelten selbstverständlich die üblichen Hygiene-Regeln, die auch im Alltag gelten.

