Gottesdienst mit Erklärfilmen

Rodenkirchen Da wird die Kirche zum Kino: Beim Gottesdienst in der St.-Matthäus-Kirche an diesem Sonntag, 27. Januar, ab 10 Uhr sind mehrere kurze Filme zu sehen. Sie erklären die Feste und Festzeiten im Kirchenjahr, die demnächst anstehen. Gedreht haben sie die Konfirmanden des Jahrgangs 2020 an einem Projekttag mit den Kirchenratsmitgliedern Daniela Jongmans und Katja Ratjen-Barz sowie Pfarrerin Birgit Faß. Unterstützt wurden sie vom Multimediamobil der Landesmedienanstalt Niedersachsen mit dessen Leiterin Alrun Klatt. Dabei geht es beispielsweise um die Frage, was der Karneval mit der Passionszeit zu tun hat oder warum manche Christen am Karfreitag Fisch essen.

