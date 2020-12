Heiligabend: Für Kirche anmelden

Rodenkirchen Wer Heiligabend an einer Christvesper in St. Matthäus Rodenkirchen teilnehmen will, muss sich dafür anmelden. Pastorin Birgit Faß plant zwei Kinderchristvespern – ab 14.30 und ab 15.30 Uhr – sowie zwei weitere Christvespern ab 16.30 und ab 17.30 Uhr. Anmeldungen werden an den Werktagen jeweils von 10 bis 12 und von 15 bis 20 Uhr angenommen unter Telefon 0152/317 45 550. Die Kinderchristvespern sind Weihnachtsgottesdienste für Familien mit Kindern ab dem Vorschulalter, in deren Mittelpunkt das Krippenspiel mit Kindern und Jugendlichen der Kirchengemeinde steht. Im Mittelpunkt der Christvespern steht die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, die die Lektorin Jutta Barghop auf Plattdeutsch liest, während Lektorin Verena Rach eindrucksvolle Verheißungen aus dem Alten Testament vorträgt. Für die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen sind keine Anmeldungen erforderlich.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen