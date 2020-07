Heimatgeschichte Aus Stadland: „Alle Namen und Daten in meinem Buch sind wahr“

Rodenkirchen Der Autor Adde E. Schnell weist die Kritik des Braker Heimatforschers Klaus Kirsch an einem Punkt seines neuen Buches „Visurgis“ zurück.

„Meiner treuen Leserschaft kann ich versichern, die in meinem Buch veröffentlichten Namen und Daten sind wahr und nachzuvollziehen“, schreibt der 79-jährige Nordenhamer. Er empfiehlt Klaus Kirsch nachträglich, bei Fragen zunächst mit ihm zu kommunizieren.

Das Buch heißt „Visurgis – Die wahre und abenteuerliche Geschichte eines Segelschoners und seines Kapitäns“ und schildert auf 110 Seiten das Leben seines Vorfahren Adde Gerhard Hayssen aus Strohausen, der mit der „Visurgis“ fast um die ganze Welt gesegelt ist. Nach Angaben von Adde E. Schnell ist die „Visurgis“ auf der Thyen-Werft im Braker Binnenhafen gebaut worden, nach den Recherchen von Klaus Kirsch kann das nicht sein. Sie sei auf der Behrens-Werft in Harrien vom Stapel gelaufen (NWZ vom 30. Juni).

Adde E,. Schnell: „Die von mir erzählte Biografie eines Segelschiffkapitäns zu Anfang des 19. Jahrhunderts ist umso bemerkenswerter, weil dieser Mann seine Lebensgeschichte im Alter von 71 Jahren aus dem Gedächtnis berichtet hat, obwohl seine Tagebücher und Dokumente bei einem tragischen Schiffsuntergang vor 166 Jahren in der Sundastraße in der See verschwunden sind.“