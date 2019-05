Himmelfahrt auf der Terrasse

Rodenkirchen Die Kirchengemeinde Rodenkirchen will ihren Himmelfahrtsgottesdienst im Grünen feiern: auf der Terrasse des Lokals Friesenheim an der Friesenstraße 15. Termin ist am Donnerstag, 30. Mai, ab 10 Uhr, teilt das Kirchenbüro mit. Es ist das erste Mal, dass die Kirchengemeinde den Himmelfahrtsgottesdienst im Freien feiert. Sollte das Wetter einer Feier unter freiem Himmel abträglich sein, kann sie in die Gaststätte verlegt werden. Auch der Pfingstgottesdienst findet im Freien statt: am Pfingstsonntag, 9. Juni, 10 Uhr, unter dem Pfingstbaum des Bürgervereins Achterdorp auf dem Schulhof der Grundschule. Die Lektorinnen Jutta Barghop und Inge Diehm halten den Gottesdienst, bei dem auch der Musikzug der Johanniter auftritt.