Kirche In Rodenkirchen: Ein neuer Lichtständer für St. Matthäus

Rodenkirchen Die Kirchengemeinde Rodenkirchen bekommt ein wertvolles Geschenk: einen großen Opferlichtständer. Gefertigt hat ihn der Schmiedemeister Wilfried Peters.

Während der Andacht am Sonntag, 20. September, ab 10 Uhr in der St.-Matthäus-Kirche überreicht der Künstler das Werk an Pastorin Birgit Faß. Zu der etwa 30-minütigen Feier sind alle Interessierten willkommen.

„Die Symbolik des Opferlichtständers, der ganz auf Jesus Christus als Licht der Welt hin ausgerichtet ist, wird der Andacht ihr Thema geben“, kündig Birgit Faß an. „Passend dazu wird eine Taufe gefeiert.“

Kirchenbesucher können an dem Ständer Teelichter entzünden. Erst im vergangenen Oktober hatte Wilfried Peters einen Kerzenständer überreicht, doch der war für die Nachfrage zu klein geworden.

Die große Kirche bietet ausreichend Platz; alle erforderlichen Abstands- und Hygiene-Richtlinien können eingehalten werden. Beim Betreten und Verlassen muss eine Maske getragen werden.