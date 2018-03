Kirche sagtKonzert ab

Rodenkirchen Die Kirchengemeinde Rodenkirchen hat das für Sonntag, 4. März, geplante Konzert des St. Matthew‘s Choir in der Kirche kurzfristig abgesagt. Grund: Chorleiter Alfons Faß ist erkrankt. An die Stelle des Konzerts tritt am Sonntag ab 17 Uhr eine musikalische Andacht mit Pastorin Birgit Faß und den Lektorinnen Jutta Barghop, Inge Diehm und Verena Rach. Die musikalische Leitung hat Marlies Renz. Sängerinnen und Sänger des Choir werden mitsingen. Außerdem stellen sich die Kandidaten für den Kirchenrat vor. Das ausgefallene Konzert wird nicht nachgeholt; der nächste große Auftritt des Choir ist beim Frühjahrskonzert am Sonntag, 29. April, ab 17 Uhr in der Kirche.

