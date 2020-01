Konfirmanden zeigen Filme

Rodenkirchen Ein bisschen Kino in der Kirche: Beim Sonntagsgottesdienst am 26. Januar ab 10 Uhr in St. Matthäus zeigen die Konfirmanden kurze Filme, die sie selbst gedreht haben. Thema sind die Feste und Festzeiten, die in den nächsten Monaten anstehen, teilt Pfarrerin Birgit Faß mit. Es geht zum Beispiel um die Fragen, was der Karneval mit der Passionszeit zu tun hat, worum es in der Karwoche geht oder was am Gründonnerstag eigentlich so grün ist. Dazu haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden an ihrem Projekttag mit dem Multimediamobil der Landesmedienanstalt Niedersachsen Filme gedreht. Unterstützt wurden sie dabei von der Leiterin Alrun Klatt, der Kirchenrätin Daniela Jongmans, der ehrenamtlich in einer Konfi-Gruppe mitarbeitenden Gudrun Rensen und Pfarrerin Birgit Faß.