Konzert in Rodenkirchen: Am Sonntag Popp-Musik in St. Matthäus

Rodenkirchen Endlich wieder ein Konzert in der Kirche: An diesem Sonntag, 11. Oktober, gastiert die Jugendkantorei Fürstenwalde in St. Matthäus. Schon einen Tag früher, an diesem Sonnabend, beginnen dort die Proben für das Krippenspiel.

•

• Das Krippenspiel

Treffpunkt für die Proben ist an diesem Sonnabend um 15 Uhr die St.-Matthäus-Kirche. Dazu sind Kinder ab dem Kindergartenalter und Jugendliche willkommen, sagt Pastorin Birgit Faß. Denn trotz Corona soll es am 24. Dezember eine Aufführung in der Kirche geben – eine, die unter Beachtung aller Hygiene- und Abstandsregeln in verschiedenen Gottesdiensten von verschiedenen Teams öfter gespielt werden kann, sich flexibel einsetzen lässt und nur wenig Raum braucht.

Jeweils vier Schauspieler bilden eine Kleingruppe. Die Regie übernimmt wieder das bewährte Team aus Jutta Barghop, Dani Jongmans und Katja Ratjen-Barz. Wegen der besonderen Umstände kann das Textheft in der Kulisse versteckt werden.

Neben den Krippenspielen in Viererteams gibt es auch ein Stück mit größerer Besetzung, das in der Kirche ohne Publikum aufgezeichnet und dann in mehreren Weihnachtsgottesdiensten – auch in Altenheimen – vorgeführt wird.

• Das Erntedankfest

Das Erntedankfest feiert die Gemeinde an diesem Sonntag, 11. Oktober, zum zweiten Mal. Treffpunkt ist um 10 Uhr die Kirche, wo Hans-Georg Blank, Ovelgönne, die Drehorgel spielt. Die Kirchenmusikerin Marlies Renz ist mit Sologesang und an der Orgel zu hören.

• Das Konzert

Die Kinder- und Jugendkantorei Fürstenwalde tritt ab 17 Uhr in der St.-Matthäus-Kirche auf. Zu hören ist eine zwölfköpfige Auswahl des Domchores aus der Nähe von Berlin. Die 13- bis 19-Jährigen singen unter der Leitung des ehemaligen Blexer Kantors Georg Popp ein Programm mit Musik von Heinrich Schütz, Gottfried August Homilius, Joseph Gabriel Rheinberger und Johann Sebastian Bach.

Der Eintritt ist frei, in dem 45 Minuten langen Konzert wird nicht mehr als 28 Minuten gesungen.

Der Chor war schon 2015 und 2019 zu Konzertreisen nach Rodenkirchen gekommen. An diesem Wochenende tritt er außerdem in Blexen und in Brake auf.