Rodenkirchen Eine energiegeladene Vorstellung dürfen die Besucher erwarten, die am Sonnabend, 22. Juni, in das Café FP eins am Friesenplatz 1 kommen. Denn dort stellt sich ab 20 Uhr das Paddy-Korn-Trio vor.

Nach unzähligen Konzerten mit seiner Band Paddy Korn & The Grand Lobby schlägt der charismatische Deutsch-Amerikaner mit Wohnsitz Hamburg einen neuen Weg ein und tritt mit einer handverlesenen Rhythmusgruppe im Trio auf. Die drei Musiker eint ihre Affinität zur Groove-orientierten Musik. Sie verbinden gradlinigen Blues und Soul mit verschachtelten Funk-Rhythmen.

Paddy Korn (Gitarre, Gesang) überzeugt in Konzerten auf kleinen und großen Bühnen, bei Festivals und bei Studioaufnahmen. Der Bassist Martin Drees, der ebenfalls in Hamburg wohnt, hat mit Musikern aus unterschiedlichen Kulturkreisen schon mindestens die halbe Welt bereist – etwa mit Roger Cicero. Der Schlagzeuger und Perkussionist Maximilian Suhr wurde 1989 in Bremen geboren. Er hat ein Jazz-Studium mit dem Hauptfach Schlagzeug absolviert und überzeugt sowohl auf der Bühne als auch im Studio.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 20 und an der Abendkasse 25 Euro. Der Vorverkauf läuft im Café FP eins, das unter der Telefonnummer 04732/372 0 472 oder per E-Mail unter der Adresse info@fp1.gallery zu erreichen ist.