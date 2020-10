Kreispfarrerin Christiane Geerken-Thomas: Einsegnung im dritten Versuch

Rodenkirchen Dritter Versuch: Kreispfarrerin Christiane Geerken-Thomas soll nun am Freitag, 13. November, in ihr Amt eingeführt werden. Der festliche Gottesdienst beginnt um 15 Uhr in der St.-Matthäus-Kirche Rodenkirchen.

Die beiden ersten Termine mussten abgesagt werden: am 9. Februar wegen Sturms und am 19. April wegen Corona. Beide Festgottesdienste sollten ebenfalls in St. Matthäus Rodenkirchen gefeiert werden. Die 54-Jährige ist seit dem 1. Februar im Amt; zuvor war die gebürtige Brakerin Gemeindepfarrerin in Großenkneten (Kreis Oldenburg).

Der Gottesdienst steht unter dem beziehungsreichen Motto „Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.“

Wegen der Corona-Pandemie sind Anmeldungen beim Kirchenkreis Wesermarsch unbedingt erforderlich: bis 21. Oktober entweder unter Telefon 04731/93 82 29 52 oder per E-Mail an die Adresse kirchenkreis.wm@kirche-oldenburg.de.