Krippenspiel: Teilnehmer gesucht

Rodenkirchen Trotz spätsommerlicher Wärme denkt Pastorin Birgit Faß schon an Weihnachten. Denn auch in diesem Jahr möchte sie am 24. Dezember in der Kirche ein Krippenspiel bieten. Dazu sind alle interessierten Kinder ab dem Kindergartenalter und Jugendlichen willkommen. Das erste Treffen ist für diesen Sonnabend, 20. Oktober, ab 14 Uhr in der St.-Matthäus-Kirche geplant. Geprobt wird immer sonnabends von 14 bis 15 Uhr in der Kirche. Die Spielleitung übernehmen Jutta Barghop, Daniela Jongmans und Katja Ratjen-Barz.

