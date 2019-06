Rodenkirchen Gerfried Hülsmann verschwendet auch mit 72 Jahren keinen Gedanken an den Ruhestand. Zusammen mit seiner Frau Anne (60) will der Gastronom neben dem Hotel und Bier-Café am Stadlander Platz auch die Markthalle Rodenkirchen weiterbetreiben. Aber nicht endlos: Nur noch bis Ende 2021 will das Ehepaar das Veranstaltungszentrum, das der Gemeinde gehört, pachten.

Mit dieser klaren Aussage tritt Gerfried Hülsmann Gerüchten entgegen, er wolle sich eventuell früher aus der Markthalle zurückziehen. Auch weiterhin nehmen er und seine Frau Anmeldungen an für Veranstaltungen aller Art – von der großen Hochzeit bis zum nicht ganz so großen Geburtstag.

Bald ein neuer Tresen?

Nur im Juli und August ist der Terminkalender für die Markthalle weitgehend leer, denn in diesen beiden Monaten soll der betagte Tresen durch einen Neubau ersetzt werden. Allerdings hegt Gerfried Hülsmann Zweifel daran, dass es wirklich so kommt: „Ich hoffe, dass die Gemeinde zu ihrem Wort steht.“ Sowohl ein Maurer als auch ein Zimmermann seien in der Halle gewesen, um die Anlage unter die Lupe zu nehmen. Derzeit ist ein gemauerter Tresen als Ersatz im Gespräch.

Die Erneuerung des Tresens sei die wichtigste Investition für die Markthalle, weil daran die Betriebserlaubnis hänge. Es sei aber auch dringend, den Fußboden aus Industrieparkett abzuschleifen. „Das muss endlich mal gemacht werden“, forderte Gerfried Hülsmann. „Wenn der Boden regelmäßig gepflegt wird, hält er noch 50 Jahre.“ Nur rund um den Tresen müsse das Parkett repariert werden.

Auch die Decke dürfte keine Zukunft haben, fürchtet Gerfried Hülsmann. Der ursprüngliche Plan des Braker Architekten Ulrich Bolte, sie herunterzunehmen und zu reinigen, werde sich wohl nicht verwirklichen lassen, weil der verbaute Kunststoff nicht mehr stabil genug sei.

Pächter seit 1985

Gerfried Hülsmann kennt die Markthalle, seit es sie gibt. Seit 1985 pachtet er zusammen mit seiner Frau das Objekt. Die vorherige Regelung, nach der ein Veranstalter den Gastwirt seines Vertrauens mit der Ausrichtung beauftragte, hatte sich nicht bewährt, weil nicht selten völlig verschiedene Veranstaltungen in sehr kurzer Abfolge stattfinden. Wenn dann auch noch unterschiedliche Ausrichter an Bord sind, kann es schnell zu ärgerlichen Missverständnissen kommen.

Das Ehepaar Hülsmann nimmt pro Jahr etwa 150 öffentliche und private Veranstaltungen an. Die größten sind die Discos, bei denen bis zu 20 Mitarbeiter gebraucht werden. Dazu kommen Hochzeiten und Bälle.

Dabei geht es oft Schlag auf Schlag – wie zum Beispiel am nächsten Wochenende: Am Freitag feiern die Oberschüler ihren Abschlussball, am Sonnabend findet das OLB-Kinderkonzert statt und am Sonntag feiert ein Rodenkircher Bürger seinen Geburtstag. Dafür sind Gerfried und Anne Hülsmann mit ihrem Team nahezu pausenlos auf Trab.

Und wenn Gerfried Hülsmann zwischendurch einmal zur Ruhe kommt, dann wächst seine Überzeugung, dass die Markthalle noch viel stärker mit Veranstaltungen belegt werden könnte. Doch das müsste ein Jüngerer leisten, findet der 72-Jährige und sieht die Gemeinde am Zug: Sie sollte sich baldmöglichst nach einem neuen Pächter umsehen, damit Gerfried und Anne Hülsmann ihn noch ein Jahr lang einarbeiten können.

Denn am 31. Dezember 2021, daran lässt Gerfried Hülsmann keinen Zweifel, ist für ihn und seine Frau an dieser Stelle Schluss. Für beide bleibt in ihrem großen Betrieb am Stadlander Platz und am Außenposten in Sehestedt dann noch genug zu tun.