Messe In Rodenkirchen: Corona kippt auch die Kunst & Hobby

Rodenkirchen Rund 3700 Besucher zählte die Messe Kunst & Hobby im vergangenen Jahr – ein neuer Rekord. In diesem November wird sie zum ersten Mal seit 1983 nicht stattfinden – wegen der Corona-Pandemie und weil die Markthalle saniert werden muss.

Das teilt Ute Nordhausen von der Bürger- und Touristeninformation der Gemeindeverwaltung mit. Alle Freunde dieser erfolgreichen Veranstaltung müssen sich bis zum nächsten Jahr gedulden. Die 38. Auflage der Kunst & Hobby soll am 13. und 14. November in die frisch sanierte Markthalle Rodenkirchen und die benachbarte Hengsthalle locken – coronafrei und gänzlich unbeschwert.

Wie so viele Veranstaltungen in der Region fällt auch die Kunst und Hobby in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer. Nach jetzigem Stand müssten Wegerichtungen und Abstandsvorschriften an den Ständen und vieles mehr eingehalten werden. Dies ist zu aufwendig und nicht umsetzbar, sagt Ute Nordhausen.

Die Ausstellung war für den 14. und 15. November geplant. Wieder wollten – wie jedes Jahr – mehr als 60 Aussteller ihre liebevoll gefertigten Arbeiten präsentieren. Die Ausstellung erfreut sich an stetig steigenden Besucherzahlen.

Mehr als 80 Teilnahmewünsche von Ausstellern waren für die Kunst & Hobby in diesem Jahr eingegangen. Normalerweise werden im Juli die Zusagen für die Stände verschickt. In diesem Jahr werden es durchweg Absagen sein, bedauert Ute Nordhausen. Die Teilnahmewünsche der Aussteller bleiben für 2021 gültig und müssen nicht erneut eingereicht werden.

Das Veranstaltungsteam hofft sehr, dass die Corona-Pandemie bis zum Herbst 2021 überwunden sein wird und auch die Sanierung der Markthalle bis dahin abgeschlossen ist.