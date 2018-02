Rodenkirchen Die Gemeinde Stadland lädt wieder alle Unternehmer, Firmen, Vereine, Ehrenamtliche, Feuerwehren und alle Bürger, die sich mit der Gemeinde verbunden fühlen zu ihrem Neujahrsempfang ein. Der Empfang findet am Freitag, 9. Februar, in der Markthalle Rodenkirchen statt. Achtung: Beginn der Veranstaltung ist schon um 18 Uhr.

Der Empfang soll wieder Gelegenheit zum zwanglosen Gedankenaustausch bieten. Das Blasorchester der Turn- und Musikvereinigung Rodenkirchen und der St. Matthew’s Choir der Kirchengemeinde Rodenkirchen beteiligen sich mit musikalischen Beiträgen am Programm.

In Zusammenarbeit von Nordwest-Zeitung, Gemeinde Stadland und der Oldenburgischen Landesbank sollen an diesem Abend auch wieder die beiden „Menschen des Jahres“ aus der Gemeinde Stadland geehrt werden – ein Mann und eine Frau, die sich ehrenamtlich für die Allgemeinheit einsetzen.

• Um besser planen zu können, bittet die Gemeindeverwaltung um Anmeldungen, telefonisch unter Telefon 04732/8911, per E-Mail an kintscher@stadland.de oder per Fax unter 04732/89 47. Die Anmeldung sollte mit Angabe der Personenzahl bis zum nächsten Montag, 5. Februar, im Rathaus eingehen.