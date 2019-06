Paddy-Korn-Trio groovt im FP eins

Rodenkirchen Groove im kleinen Club: Das Paddy-Korn-Trio gibt an diesem Sonnabend, 22. Juni, ab 20 Uhr ein Gastspiel im Rodenkircher Café FP eins. Der Hamburger Musiker Paddy Korn (Gitarre, Gesang) und seine beiden Begleiter Martin Drees (Bass) und Maximilian Suhr (Schlagzeug, Percussion) haben sich auf groove-orientierte Musik spezialisiert, die gradlinigen Blues und Soul mit verschachtelten Funk-Rhythmen verbindet. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Der Vorverkauf läuft im Café am Friesenplatz 1, das unter Telefon 04732/372 0 472 zu erreichen ist.