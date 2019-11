Rodenkirchen Sie nennt sich die größte Weihnachtsfeier in der Wesermarsch: die N-Joy-Party am Sonnabend, 14. Dezember, in der Markthalle Rodenkirchen. Los geht‘s um 22 Uhr.

Aus den Lautsprechern schallt auch die Stimme von Jens Hardeland. Der 46-Jährige, der seit 2011 mit Andreas Kuhland durch die N-Joy-Morningshow führt, gilt als einer der besten Radiomoderatoren Deutschlands: Zwei Mal, 2015 und 2019, ist er mit dem Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Beste Morgensendung“ ausgezeichnet worden.

Jens Hardeland, der aus der Region Hannover stammt, ist studierter Betriebswirt. Er war auch bei Radio Gong in Nürnberg und bei ffn als Moderator zu hören.

Tickets gibt es im Bier-Café Hülsmann in Rodenkirchen, am Weser-Kiosk in Brake und bei der Aral-Tankstelle in Nordenham. Für Kurzentschlossene wird eine Abendkasse eingerichtet.

Wer seine Weihnachtsfeier an diesem Abend in die Markthalle verlegen will, kann bei Facebook oder Instagram nach speziellen Gruppen-Tickets suchen.