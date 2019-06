Rodenkirchen Die Premiere im vergangenen Jahr war ein riesiger Erfolg: Rund 2000 Gäste kamen zu Himmel und Hölle. Und auch die Fortsetzung in diesem Jahr fängt gut an: Das Ticket-Kontingent ist schon zum allergrößten Teil verkauft. Der Veranstalter Maik Böse aus Oldenburg rechnet bei gutem Wetter mit besserem Besuch.

Erfolg mit „Amsterdam“

Am Sonnabend, 22. Juni, ist es so weit: Himmel und Hölle geht in die zweite Runde. Treffpunkt für das Festival ist von 15 Uhr bis Mitternacht der Marktplatz, wo unter freiem Himmel Partyschlager, Mallorca- und 90er-Stars auftreten. Stargast ist Axel Fischer, der 2008 mit dem Hit „Amsterdam“ seinen Durchbruch feierte. Der Titel ist immer noch bei vielen Schlagerfestivals und in Party-Locations auf Mallorca zu hören.

Außerdem singt Axel Fischer „Bella Ciao“, „Ich liebe Schlager“ und seinen aktuellen Titel „Norderney“.

Auch die Rheinländerin Marry ist bei Schlager-Festivals und auf Mallorca gern gehört. Ihre Karriere begann 2005 mit der Hitsingle „Ohne Dich“, eine Party-Coverversion des gleichnamigen Hits der Münchner Freiheit von 1985. Marry ist das ganze Jahr durchgängig gebucht.

Der dritte Live-Act ist das Chaos-Team, das Moderation, Party-Animation, Gesang und Show zu Partyalarm verbindet. Die vier waren einst als norddeutsches DJ-Quartett gestartet.

DJs geblieben sind Jay Frog und Dune. Jay Frog gehörte in den 90er Jahren zu der Band Scooter; in Rodenkirchen wird er vor allem 90er-Dance-Hits spielen, während Dune 90er-Rave-Classics auflegt, unter anderem seine eigenen Hits „Hard Core Vibes“ und Who wants to live forever“.

Abrissduo legt auf

Noch vor dem Durchbruch steht das DJ-Team Abrissduo. Bekannt ist ihre Single „Wir wollen, dass ihr eure Hände in den Himmel schraubt“. Die zwei Schleswig-Holsteiner sind sind 2013 zusammen unterwegs. Außerdem treten die lokalen DJs Andy TL und Max vom Deich auf, die vor allem Musik der 90er-Jahre-Boy-Bands spielen.

Einlass zu der Party ist ab 16 Jahre mit Muttizettel. Ein Ticket kostet im Vorverkauf 15 Euro. Zu haben sind die Karten

• in Rodenkirchen im Bier-Café Hülsmann und bei der Raiffeisen-Volksbank,

• in Brake, Elsfleth und Butjadingen im Panorama-Café Elsfleth, bei der Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd in Brake und bei der Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen in Burhave sowie

• in Nordenham bei der Raiffeisen-Volksbank in Nordenham, bei der Raiffeisenbank in Abbehausen, beim E-Center und beim Haar-Service Freestyle.

Online gibt es Karten unter www.ticketticker.de.