Rodenkirchen In der kleinen Kirche ist es kalt. Bitterkalt. Das ist kein Wunder, denn sie ist seit knapp einem Jahr profaniert, und deshalb wird hier nicht mehr geheizt. Bald wird sie auch weniger wohnlich wirken, denn am Sonnabend, 14. März, werden die Bänke abtransportiert.

29 Stunden unterwegs

Morgens um 7 Uhr fährt ein Lastwagen vor, und dann räumen fünf Feuerwehrleute der Ortswehr Rodenkirchen die 17 Bänke ein. Etwa 29 Stunden später, gleich nach der Heiligen Messe, treffen sie an der katholischen Herz-Jesu-Kirche von Malinowka ein. Frank Klimmeck, Pfarrer im Ruhestand, hat das zusammen mit dem Rodenkircher Handwerksmeister Wilfried Peters organisiert.

Malinowka liegt in der ostpolnischen Region Chelm, zehn Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Hier wohnt und wirkt Roman Sledz, ein Holzbildhauer. Frank Klimmeck unterstützt ihn seit Jahrzehnten und organisiert Ausstellungen mit seinen Werken.

Und über den regelmäßigen Kontakt zu Roman Sledz – Klimmeck besucht ihn zwei Mal im Jahr – erfuhr der emeritierte Pfarrer, dass die katholische Kirche in dem Dorf nur ganz primitive Sitzbänke zu bieten hat: Metallgerüste mit Holzpritschen. Knien müssen die Katholiken auf dem kalten Steinfußboden.

Klimmeck fragte beim katholischen Pfarrer Karl Jasbinschek an, der sich von Nordenham aus auch um die St.-Josef-Kirche kümmert, ob die polnischen Freunde die Bänke bekommen könnten. Nach dem einstimmigen Ja des Kirchenausschusses war die Sache geritzt.

Klimmeck fährt mit

Weil Frank Klimmeck kein Polnisch spricht, half ihm die aus Polen stammende Nordenhamer Familie Wojaczek beim Übersetzen – Mutter Ewa, Vater Christoph und allen voran die 17-jährige Tochter Julia. Schade nur, dass keiner von ihnen mitkommen kann nach Polen, findet Frank Klimmeck. Denn auch er tritt am 14. März die Reise nach Malinowka an – aber nicht im Laster, sondern im Zug.

Im Laster fahren auch die polnischen Kunstwerke, die zurzeit in Nordenham und Oldenburg ausgestellt werden: Malerei des des polnischen Künstlers Stanislaw Koguciuk, die in der Pauluskirche Friedrich-August-Hütte hängt, und Bilder von Stanislaw Baj, die im Elisabeth-Anna-Palais in Oldenburg ausgestellt werden.

Für die ehemalige St.-Josef-Kirche laufen derzeit Verkaufsverhandlungen mit offenem Ende, sagt Karl Jasbinschek. Für die übrige Kirchenkunst – das große Kreuz, die ebenfalls hölzerne Josef-Skulptur, die Kerzenständer – gebe es Interessenten.

Und die Sitzbänke, ergänzt der katholische Pfarrer, seien echte Wertarbeit. Sie stehen hier seit dem Bau der Kirche 1951, sagt er: „Die halten noch 100 Jahre.“