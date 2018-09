Von Drehorgeln und Schweinsköpfen

Inoffiziell eröffnet wird der Rodenkircher Markt am Freitag, 21. September, um 19 Uhr mit dem alljährlichen Drehorgelkonzert in der St.-Matthäus-Kirche. Um 20 Uhr beginnt die Schausteller-Versammlung in der Markthalle, an die sich um 22 Uhr der Heiligabend anschließt, bei dem Schausteller und Einheimische gemeinsam den Start in den Markt feiern.

Der Umzug durch das Dorf beginnt am Sonnabend, 22. September, um 14.15 Uhr am Berliner Platz. Knapp 70 Gruppen nehmen teil, darunter 39 Festwagen, die sich der Jury stellen. Um 15.30 Uhr eröffnet Bürgermeister Klaus Rübesamen das Volksfest auf dem Bahnhofsvorplatz.

Die Marktgeschäft öffnen von Sonnabend bis Dienstag jeweils um 14 Uhr. Sie schließen in der Nacht zu Sonntag spätestens um 4 Uhr, in den beiden folgenden Nächten spätestens um 3 Uhr und am Dienstagabend um 23 Uhr.

Weitere Attraktionen sind die Schweinskopfversteigerung beim Imbiss Weghorst am Montag ab 10 Uhr, der Altennachmittag am Montag ab 15 Uhr in der Markthalle und das Feuerwerk am Dienstag gegen 21.30 Uhr.