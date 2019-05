Rodenkirchen Eine Premiere ist diesmal nicht dabei. Alle Fahrgeschäfte, die sich beim 886. Rodenkircher Markt vom 21. bis 24. September drehen oder ihre Passagiere in die Höhe hieven, sind schon einmal da gewesen.

Das sagte Marktmeisterin Merle Lienemann bei der Präsentation im Marktausschuss des Gemeinderates. Dennoch sind auch diesmal viele attraktive Geschäfte dabei – allen voran Rocket. Das Fahrgeschäft schleudert seine Passagiere an einem stählernen Arm bis in 25 Meter Höhe und steht an der Stelle, wo der V-Maxx im vergangenen Jahr 55 Meter erreichte. „Dafür bietet Rocket mehr Sitzplätze“, sagte die Marktmeisterin.

Wieder dabei sind auch die zweistöckige Geisterbahn Zombie und das zwölf Meter hohe Laufhaus Crazy Town. Zum zweiten Mal nach seiner Premiere im vergangenen Jahr ist das Rundfahrgeschäft Flipper beim größten und ältesten Volksfest der Wesermarsch vertreten; es steht erneut gegenüber der Markthalle und erreicht eine Höhe von 18 Metern. Zwischen den Hallen wird in diesem Jahr wieder das Kinderfahrgeschäft „Tom der Tiger“ platziert.

Nicht dabei ist diesmal ist diesmal ein Kettenflieger; an seiner Stelle gegenüber dem Stadlander Platz steht der Superhopser, ein sogenannter Schunkler. Pause macht auch das 50 Meter hohe Riesenrad „Around the World“ von Otto Cornelius aus Wallenhorst bei Osnabrück, doch dafür kommt Ersatz: ein 33 Meter hohes Riesenrad, das am selben Platz aufgestellt wird. Allerdings drehen sich seine Gondeln nicht. Das „Around the World“ kommt im nächsten Jahr wieder.

Zugesagt haben wieder klassische Fahrgeschäfte wie der Jumper, bei dem eine Plattform mit Sitzen kreist, die Schlittenfahrt und selbstverständlich die Autoscooter.