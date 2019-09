Rodenkirchen Sie geht jedes Jahr zum Rodenkircher Markt: Finja Laschke aus Burhave. „Es macht immer Spaß hier“, sagt die 25-Jährige. Sie findet es toll, dass sie viele Leute trifft, die sie kennt, egal ob sie tagsüber dort ist oder abends zum Feiern. Am besten gefällt ihr in jedem Jahr der Crêpe-Stand. „Und wenn meine Laune es zulässt, gehe ich auch gerne mal in den Breakdancer“, sagt sie lachend, „aber nur einmal pro Jahr.“

Kyan Berkhout aus Brake ist am Dienstag mit seiner Mutter zum Rodenkircher Markt gekommen. Er war bereits an drei Tagen auf der Kirmes. Der 11-Jährige hat am meisten Spaß im Breakdancer und im Jumper, wie er in einer Umfrage der NWZ sagt.

Maria Lange (29) ist meistens am Samstag mit ihren Freunden zum Feiern beim Markt. Am Dienstag schaue sie sich gerne zum Abschluss das Feuerwerk an. „Am meisten freue ich mich aber immer auf das viele leckere Essen. Die Fahrgeschäft sind für mich eher Nebensache“, erzählt die Nordenhamerin.

Inge Biskubek (69) kommt aus Rodenkirchen und ist deswegen jedes Jahr bei diesem Markt. „Wir sind eigentlich auch immer an allen Tagen hier“, erzählt sie. Gerne komme sie zusammen mit ihrem Mann und ihren Enkelkindern her. Ganz besonders freue sie sich in jedem Jahr auf den Festumzug und auf das abschließende Feuerwerk am Dienstag. „Das macht den Markt einfach aus.“

Auch Diana Müller besucht den Markt jedes Jahr an allen vier Tagen. „Wir kommen aus Rodenkirchen, da bietet sich der Besuch öfter an“, sagt die 40-Jährige Mutter. Sie ist zusammen mit ihren drei Kindern und ihrem Mann zum Markt gekommen. „Ich finde es toll, dass die Kinder hier so viel Spaß haben können. Am liebsten mögen wir die Stände, an den man auch die Chance hat, etwas zu gewinnen“, sagt sie.

Auch Christoph Heulitschke ist jedes Jahr hier. Sonntags besucht der Nordenhamer den Markt oft mit seiner Frau und den zwei Kindern. „Ich finde es sehr schade, dass dieses Jahr das Kettenkarussell fehlt“, sagt er.

Elke Bliemeister aus Kleinensiel besucht den Markt ebenfalls jedes Jahr, am liebsten sonntags mit der Familie. Ihr fällt auf, dass in den vergangenen Jahren immer weniger Menschen gekommen sind.

Sandra Sieb kommt aus Bremerhaven zum Rodenkircher Markt, weil er vor allem für Kinder sehr schön sei und vielfältige Angebote habe.

Jule Christoffers hat in diesem Jahr vor allem der Umzug gefallen. Schade findet die 17-jähriger Rodenkircherin, dass diesmal nur ein kleines Riesenrad gekommen ist. Dennoch: „Der Markt ist ein tolles Ereignis, auf das ich mich immer sehr freue.“

Simone Böhlke kommt ebenfalls jedes Jahr, schließlich ist sie Rodenkircherin. „Der Umzug ist immer aufs Neue toll, vor allem für Kinder“, sagt sie. Als Wermutstropfen nennt sie den Preisanstieg in den vergangenen Jahren.