Rodenkirchen Der 886. Roonkarker Mart war so entspannt wie schon lange nicht mehr. Das lag vor allem am sehr guten Wetter. Diese Bilanz haben Polizei, Feuerwehr, Johanniter und Sicherheitsdienst am Dienstagabend gezogen.

Die Polizei bezifferte die Zahl der Marktbesucher auf „gut 150 000“. Mehr als 60 Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats Nordenham, der Polizeiinspektion Delmenhorst und der Bundespolizei sorgten für Sicherheit. Durch ihre ständige Präsenz auf dem Festgelände konnten sie viele Streitereien schon im Ansatz schlichten. Dennoch kam es zu 63 Einsätzen, die 21 Ermittlungsverfahren nach sich zogen – überwiegend Diebstahls- und Körperverletzungsdelikte.

Ortsbrandmeister Lars Stratmann sieht sich in seiner Personalplanung bestätigt. Die sieht vor, am Sonnabend die Spätschicht – 14 bis 22 Uhr – und die Nachtschicht – 22 bis 6 Uhr – mit zwölf Leuten besser zu besetzen und dafür die übrigen Nachtdienste um zwei auf sieben Leute zu verringern. Als 15 Feuerwehrleute während die Umzugs am Sonnabend zu einem Unfall ausrücken mussten, blieben nach der Nachalarmierung noch weitere 15 Leute für den Umzug und 5 für die Wache.

Die Johanniter waren am Sonnabend ebenfalls mit zwölf Leuten präsent. „Wir hatten gut zu tun, aber keinen Stress“, bilanziert die stellvertretende Ortsbeauftragte Katja Ratjen-Barz. Zur Unterstützung kamen jeweils zwei bis drei Kollegen aus Edewecht.

Auch Adriano Pund, der Chef der achtköpfigen Security, zeigte sich zufrieden. Wenn die Stimmung in einem Festzelt zu kippen drohte, machte der Wirt eben etwas früher zu.