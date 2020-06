Sommer-Andacht mit Musik

Rodenkirchen Eine sommerliche Andacht mit Musik veranstaltet die Kirchengemeinde Rodenkirchen an diesem Sonntag, 28. Juni. Treffpunkt ist um 10 Uhr die Kirchenwiese am Gemeindehaus, teilt Pastorin Birgit Faß mit. Dort spielen Malin Blohm und Anna von Häfen, Flötenschülerinnen des TMV-Blasorchesters, fröhliche Stücke wie den „Frühling“ von Antonio Vivaldi oder den Schlager „Schön ist es, auf der Welt zu sein“. Dazu singt die Gemeinde, begleitet von der Kirchenmusikerin Marlies Renz, bekannte Sommerlieder wie „Geh aus, mein Herz“. Thema der Andacht ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, Lektorin Jutta Barghop und Pastorin Birgt Faß übernehmen die Texte. • Bei Regenwetter wird die Andacht in die Kirche verlegt.

