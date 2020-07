Rodenkirchen Eine sommerliche Andacht veranstaltet die Kirchengemeinde Rodenkirchen an diesem Sonntag, 12. Juli, auf der Kirchenwiese am Gemeindehaus. Sie beginnt um 10 Uhr und dauert etwa eine halbe Stunde. „Mitten im üppigen Blühen und Reifen“ will Pastorin Birgit Faß das Gleichnis vom Feigenbaum betrachten, der keine Furcht trägt. Die Gemeinde singt sommerliche Lieder, die die Kirchenmusikerin Marlies Renz am Klavier begleitet. Genügend Sitzplätze stehen bereit. Wegen der Corona-Pandemie finden alle Andachten unter freiem Himmel statt, nur bei Regen werden sie in die Kirche verlegt.