Spaziergang ins 19. Jahrhundert

Rodenkirchen Einen ganz besonderen Dorfspaziergang bietet der Bürgerverein Stro-

hausen an diesem Freitag ab 17 Uhr an. Unter dem Motto „Wenn alte Häuser erzählen könnten“ führt der Ehrenvorsitzende Onno Ficke durch den Ortsteil und bietet einen Einblick in das Leben im 19. Jahrhundert. Er macht Halt an alten Häusern und erzählt ihre Geschichte. Onno Ficke kennt sich hervorragend in der Geschichte Rodenkirchens aus; seine Gäste werden also einen interessanten und informativen Nachmittag erleben.