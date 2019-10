Rodenkirchen St. Martin und die Laternen, die ihm zu Ehren leuchten, stehen am Sonntag, 3. November, in der St.-Matthäus-Kirche im Mittelpunkt. Für 17 Uhr sind Kinder, Eltern und Großeltern zu einer Andacht willkommen – am besten mit Laternen, wie Pastorin Birgit Faß sagt.

Sie hören die Geschichte vom heiligen Martin und singen Laternenlieder, die der Musikzug der Johanniter unter der Leitung von Katja Ratjen-Barz und Marlies Renz an der Orgel begleiten. Daran schließt sich der Umzug an, den der Musikzug begleitet. Er endet am Gemeindehaus, wo es Imbiss und Getränke gibt.