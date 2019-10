Rodenkirchen Es war im Frühjahr 1929, als Herta Grabhorn konfirmiert wurde. Paul von Hindenburg war Reichspräsident, und Deutschland wurde von einer großen Koalition unter dem Sozialdemokraten Hermann Müller regiert.

Herta Grabhorn war damals in der St.-Matthäus-Kirche, und sie war am Sonntag wieder dort – als älteste Teilnehmerin der Jubiläumskonformation. 104 Jahre ist sie jetzt alt, am 23. Oktober wird sie 105. Genau 90 Jahre liegt ihre Einsegnung zurück. Ein solches Konfirmationsjubiläum ist in der evangelischen Kirche gar nicht vorgesehen, mit der Ehren-Konfirmation nach 85 Jahren ist Schluss.

Doch die Kirchengemeinde Rodenkirchen hat einen weiteren Grad eingeführt – extra für Herta Grabhorn: die Smaragd-Konfirmation. Dazu wurde auch eine passende Urkunde für die Jubilarin entworfen.

An den Festgottesdienst mit Pastorin Birgit Faß schloss sich ein Fototermin in der Kirche an. Danach wechselten die Teilnehmer in das Hotel Albrechts, wo es ein ausgiebiges Mittagessen samt Kaffeetafel gab. Zwischen Essen und Kaffee erzählte die Kirchenratsvorsitzende Jutta Barghop, was in den jeweiligen Konfirmationsjahren passiert war – politisch und kulturell. So waren 1929 die Comedian Harmonists gegründet worden.

„Es war eine sehr muntere Runde“, schildert Birgit Faß. Immer munter mit dabei: Herta Grabhorn.

Außer ihr waren jeweils acht Diamantene und Eiserne Konfirmanden gekommen, fünf Gnaden- und drei Kronjewelen-Jubilare. Die weiteste Anreise hatte eine Teilnehmerin aus Herrenberg bei Stuttgart. Mit dabei war auch der Drehorgel-König Alfred Eden. Er feierte sein 70-Jähriges.