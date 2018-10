Stufe 3 in der Kirche

Rodenkirchen Das Trio Stufe 3 ist an diesem Sonntag, 28. Oktober, im Gottesdienst in der St.-Matthäus-Kirche zu erleben, der um 10 Uhr beginnt. Stufe 3 besteht aus Gertrud Faßbender (Kontrabass und Gesang), Marcel Faßbender (Gesang und Gitarre) sowie Stephan Tourneè (Cajon, Schlagwerk und Gesang). Thema des Gottesdienstes ist die Reformation; dazu präsentieren die Konfirmanden des Jahrgangs 2017 bis 2019 die Ergebnisses ihres Projekttages, an dem sie sich mit Martin Luther, seinem Leben und seinen Erkenntnissen befasst hatten.

