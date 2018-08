Teil zwei im FP eins

Rodenkirchen Im Café FP eins am Friesenplatz 1 ist jetzt der zweite Teil der Ausstellung mit Arbeiten von Reinhard Stammer zu sehen. Wie die Inhaber mitteilen, wird die Schau nach einer eher verhaltenen Vernissage gut angenommen. Reinhard Stammer konzentriert sich nach einer lebensbedrohlichen Krankheit ganz auf seine künstlerische Arbeit, er malt „Wie im Rausch“, und so lautet auch der Titel der Ausstellung. Seine Markenzeichen sind seltsame Wesen und bizarre Figuren, die oft im Traum entstehen. Der Künstler ist noch einmal anwesend bei der Finissage am Sonnabend, 29. September, ab 19 Uhr.

