Rodenkirchen Mit 33 hat man noch Pläne. Der Rodenkircher Landwirt Eike von Lienen zum Beispiel will Ältester werden – Kirchenältester. So heißen offiziell die Mitglieder eines Kirchenrates.

Jürgen Kaphingst ist 69 und Rentner. Er ist schon Ältester und will es auch bleiben. Ob es so kommt, haben weder er noch Eike von Lienen selbst in der Hand, sondern die Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Rodenkirchen. Sie wählen am Sonntag, 11. März, ihren neuen Kirchenrat.

Einziges Wahllokal ist das Gemeindehaus an der Schulstraße 5; es öffnet von 9 bis 18 Uhr. Nur von 10 bis 11 Uhr rütteln Wähler vergeblich an der Tür, denn dann ist Gottesdienst. Wahlberechtigt sind alle Kirchenmitglieder ab 14 Jahre; jeder Wähler hat 5 Stimmen.

Pastorin Birgit Faß und die Kirchenratsvorsitzende Jutta Barghop sind stolz und froh, dass zehn Kandidaten – darunter sechs Kandidatinnen – im Gemeindekirchenrat mitarbeiten wollen. Es gab kein Problem ausreichend Bewerber zu finden – und auch viele Jüngere. Das Durchschnittsalter der Kandidatenriege ist mit 48 Jahren sehr niedrig.

Jutta Barghop ist 62 Jahre alt und Lektorin. Seit 12 Jahren gehört sie dem Gremium an und ist seitdem auch Vorsitzende. Sie ist als Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin in der Rodenkircher Rosen-Apotheke tätig. Inge Diehm ist ebenfalls 62. Die gelernte Industriekauffrau ist in der Kirchengemeinde auf allen Ebenen aktiv – von den Chören bis zu Geburtstagsbesuchen. Verena Rach ist 68, war 40 Jahre lang als Lehrerin in Rodenkirchen tätig, ist jetzt Lektorin und – wie Jutta Barghop und Ute Diehm – seit 2006 im Kirchenrat.

Der 55-jährige Prokurist Ingo Horstmann bewirbt sich um eine zweite Amtszeit im Kirchenrat. Der Alser kümmert sich vor allem um Instandhaltung und Verbesserung der Substanz der kirchlichen Gebäude. Andrea Grohmann-Roos ist 43 und durch ihre Tätigkeit als Jugendgruppenleiterin in der Kirchengemeinde Nordenham geprägt. Sie will sich vor allem in der Jugendarbeit engagieren. Kai Bürster-Leßmann ist 49, Neu-Rodenkircher und Inhaber des Cafés FP eins. Kultur ist seine Leidenschaft.

Ebenfalls zum ersten Mal kandidiert Katja Ratjen-Barz. Die 44-jährige Witwe ist hauptamtlich im Finanzamt Nordenham tätig und engagiert sich ehrenamtlich bei den Johannitern. Daniela Jongmans ist 41 und hat mit dem Konfirmandenunterricht ihres Sohnes die Kirche wiederentdeckt. Sie will Angebote für Jüngere schaffen. Jürgen Kaphingst ist 2014 nachgerückt und setzt sich in vielen Bereichen ein, etwa in Friedhofsangelegenheiten.Und Eike von Lienen will die Landwirtschaft vertreten.

Wichtige Themen sind die Sanierung des Daches und der Heizung der Kirche. Beide sind etwa 40 Jahre alt, beides geht nicht ohne Zuschüsse. Das Problem am Dach ist die Folie unter den Pfannen, die nicht uv-beständig ist und deshalb unter dem Sonnenlicht zerbröselt, so dass es in die Kirche mit ihren wertvollen Schätzen hineintröpfeln kann.