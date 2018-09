„Wie im Rausch“: Finissage im FP eins

Rodenkirchen Die Ausstellung „Wie im Rausch“ mit Arbeiten von Reinhard Stammer geht in der Galerie FP eins am Friesenplatz 1 in die letzte Runde. Die Inhaber kündigen die Finissage für Sonnabend, 29. September, 19 Uhr, an. Reinhard Stammer wird anwesend sein. Der Künstler hatte schon Ausstellungen in Indien, der Türkei, Italien und Russland sowie in den Weltstädten Berlin, London, New York und Peking. Reinhard Stammers Arbeitsweise ist spontan und intuitiv, seine Bilder können verstören, aber auch zum Lachen anregen. Er verwendet für seine Arbeiten quasi alles, was ihm in die Finger kommt, sagen die Veranstalter: Sand, Gips, Treibgut, aber auch Asphaltfarbe aus dem Baumarkt. Der Künstler sagt von sich selbst, er arbeite „wie im Rausch“ und erkenne oft erst, wenn er das Bild fertig habe, war er geschaffen habe.

