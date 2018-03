Kinder sammeln für Feuer

Rüdersahsuen Die Freiwillige Feuerwehr Rüdershausen wird am Ostersonnabend auf dem Osterfeuerplatz am Harlinghauser Weg wieder ein Osterfeuer abbrennen. Die Vorbereitungen dazu laufen. Die Kinder aus Rüdershausen und Umgebung, die sich an der Sammlung für das Osterfeuer beteiligen wollen, treffen sich an diesem Freitag, 16. März, um 16 Uhr im Feuerwehrhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Rüdershausen ist emsig mit den Vorbereitungen für das Osterfeuer beschäftigt und hofft, dass viele Bürger aus Rüdershausen und Umgebung am Ostersonnabend dabei sind, wenn abends der große Sträucherhaufen angezündet wird. Treffpunkt ist Ostersonnabend um 19.30 Uhr an der Siedlerstraße auf dem Hof der Familie Bürgel. Von hier aus werden die Kinder mit Fackeln zum Osterfeuerplatz laufen und das Osterfeuer zünden.