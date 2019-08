Rund 400 Gäste zum Sommerlounge-Auftakt

Was für ein Auftakt: Bei der ersten Sommerlounge in diesem Jahr an der Braker Kaje mögen es gut und gerne 400 Gäste gewesen sein, die bei freiem Eintritt ein Konzert der Gruppe „Triple B“ miterlebten. Die Veranstaltungsfläche direkt an der Weser ist einzigartig – und das Catering drumherum perfekt. Bei herrlichem Wetter mit Blick auf vorbeifahrende Schiffe ließen die Zuhörer den Donnerstagabend sinnig ausklingen. Zur nächsten Sommerlounge laden die Organisatoren, allen voran der Brake-Verein, für nächsten Donnerstag, 15. August, ein. Ab 18 Uhr gastiert die Gruppe „MiddnMang“. Hoffentlich spielt das Wetter wieder so mit, wie am vergangenen Donnerstag. Es ist allen zu wünschen. BILD: