Salzendeich Das zweitägige Dorffest in Salzendeich, diesmal federführend organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Ortsbrandmeister Manfred Bunk und dem Vereinswirt Jürgen Engelbart, war wieder ein Höhepunkt im jährlichen Festreigen. Auch Aktive aus dem Boßelverein um den Vorsitzenden Jan-Dirk Meyer brachten sich ein.

Das Fest begann mit der Zeltfete. Einige der ersten Besucher waren der stellvertretende Bürgermeister Dieter Kohlmann (CDU) und Ortsbrandmeister Manfred Bunk. Der Besucherandrang hielt sich bis in den späten Abend hinein, DJ Patrick Menke brachte die Partygäste noch bis in den frühen Morgen gut in Stimmung.

Zur Schmiede „Willers“

Für einige Besucher war es dann eine kurze Nachtruhe. Am Sonntag stand um 13 Uhr der Festmarsch durch den Ort mit dem Musikzug Burgdorf Ovelgönne auf dem Programm. Bei der ehemaligen Schmiede „Willers“ wurde angehalten. Dort wohnen die Boßel-Majestäten mit Gefolge, was durch die formschön gebundenen Girlanden bei den Hofeinfahrten gut sichtbar war. Die Senioren wurden von einem Lanz-Bulldog-gezogenen Planwagen weiter kutschiert. Die Temperaturen waren angenehm. Trotzdem waren die Schattenplätze im Garten unter der großen Blutbuche neben dem Festzelt begehrt.

In der Begrüßungsrede sparte Dieter Kohlmann nicht mit lobenden Worten „Das Fest genießt hier Kultstatus.“ Der Vorsitzende des Boßelvereins, Jan-Dirk Meyer, nahm die feierliche Proklamation der Boßelmajestäten und des Gefolges vor. Mit dem Hauptgewinn aus der Tombola, einem Fahrrad, trat Dieter Oncken die Rücktour zur Oberströmischen Seite an.

Lautes Gekreische

Auch die Kinder kamen nicht zu kurz. Mit einer gut organisierten Kinderbelustigung überzeugte das Duo Nina Cordes und Alcke Oncken. Für die Kinder waren die Wasserbomben der Höhepunkt. Entsprechend laut war das Gekreische.

Im Zelt sorgte DJ Patrick Menke noch mal für ordentlich Stimmung. Pflicht war dabei der Ehrentanz für die Majestäten. Am Ende zeigte sich Manfred Bunk zufrieden: „Das Fest wurde gut angenommen. An beiden Tagen herrschte tolle Stimmung“, wie er im Abschlussgespräch mit der NWZ äußerte.