Sansibar /Ovelgönne Bevor ich aufgebrochen bin, wusste ich nicht genau, was mich erwarten würde; vorgenommen hatte ich mir auch nicht allzu viel. Ich wollte Unterschiede wahrnehmen, sie aber nicht beurteilen; Dinge wertschätzen, die für mich hier alltäglich sind; selbstständiger werden –, aber vor allem wollte ich mal raus und was anderes sehen. Was ich da noch nicht ahnen konnte, war, dass mir dieser Aufenthalt so viel mehr geben würde als alles, was ich mir erhofft hatte.

Schon nach meiner ersten Woche auf Sansibar wusste ich, dass mir der Abschied, der damals noch in großer Ferne war, sehr schwer fallen würde. Doch eigentlich lag dieser Tag gar nicht so weit entfernt und eigentlich fiel er mir auch noch viel schwerer, als ich mir vorstellen konnte.

Wer hätte auch gedacht, dass man sich innerhalb von fünf Monaten so sehr in Land, Leute und Kultur verlieben kann? Ich sicherlich nicht.

Ein Kulturschock

Es war auch nicht nur der Abschied von meinem neu gewonnenen Zuhause, es war auch der Wiedereinstieg in das Leben in Deutschland, der mir unglaublich schwer fiel. Ich hatte einen kleinen Kulturschock in den ersten Tagen auf Sansibar, aber ich hatte einen noch viel größeren in den ersten Wochen wieder in Deutschland.

Schon im Flugzeug ging es los: mir wurden Zeitschriften in die Hand gedrückt, deren Seiten hauptsächlich damit gefüllt waren, welches Outfit welcher Star von welchem Designer trägt. Als gäbe es nichts Wichtigeres auf dieser Welt.

Als wir dann aus Frankfurt heraus fuhren, führte allein der Anblick der vielen großen Häuser, Autos, Straßen und Industriegebiete dazu, dass ich mich merkwürdig fehl am Platz fühlte.

Auch in den nächsten Wochen fiel es mir schwer, mich einzuleben; die Kälte machte es mir nicht gerade einfacher. Die Sehnsucht ließ mich eher in Erinnerungen schwelgen anstatt das Leben hier anzupacken. Aber zunächst wollte ich das auch gar nicht so richtig, da mir gewohnte Dinge auf einmal belanglos vorkamen und Deutschland eher fremd auf mich wirkte.

Viele Leute haben mich nach einem Fazit oder Vergleich gefragt, was meiner Meinung nach kaum möglich ist, weil das Leben in den beiden Ländern unterschiedlicher kaum sein könnte. Beides hat seine Vor- und Nachteile.

Auch wenn jetzt bestimmt viele Leute denken, dass das Leben hier doch viel bequemer und luxuriöser ist, würde ich nicht sagen, dass die Entscheidung so leicht zu treffen ist. Zwar habe ich gerade durch meinen Aufenthalt Möglichkeiten wie einen freien Zugang zu Bildung, Essen und Trinken in Mengen mehr zu schätzen gelernt, was ein riesiger Vorteil Deutschlands ist. Und wenn man die Länder zahlentechnisch vergleicht, ist Deutschland Afrika sicherlich weit voraus. Doch besonders in einem Punkt, den die Statistiken nicht zu erfassen vermögen, hängen wir Deutschen ganz schön hinterher: die Menschlichkeit, die Gemeinschaft, der Zusammenhalt fehlt.

Hier begegnet man keinem Fremden auf der Straße, der einen anlächelt und fragt, wie es geht im Leben; im besten Fall bekommt man ein „Moin“ entgegen gemurmelt.

Seitdem ich wieder hier bin, erscheint mir das sehr suspekt, dabei haben wir doch alles, was wir brauchen, um lachend durch die Straßen zu laufen. Es mangelt uns doch an nichts.

Ich habe auf Sansibar Menschen gesehen, die nichts hatten, und die mehr gegeben haben, als die meisten von uns. Mit „geben“ ist dabei nicht immer gleich Geld geben gemeint. Auch kleine Gesten können andere Menschen schon sehr glücklich machen, meistens genügt schon ein bisschen Aufmerksamkeit, wie eben ein Lächeln. Das ist es, was mich sehr fasziniert hat.

Die Leute auf Sansibar haben sehr sehr wenig Materielles und sind trotzdem höflich, freundlich, begegnen auch Fremden mit Respekt; ja, wirklich, sie sind glücklich, lachen von Herzen, feiern das Leben und sind zufrieden mit dem, was sie haben.

Teilen ist schöner

Wir leben im Überfluss und sind nur so umgeben von materiellen Dingen, doch sind wir lange nicht so freudig. Dabei können wir uns so glücklich schätzen und sollten jeden Tag dankbar sein. Jeder von uns hätte ebenso an einem anderem Ort auf dieser Welt aufwachsen können, jeder von uns hätte in Armut leben können und jeder von uns kann plötzlich sterbenskrank werden.

Daran sollten wir uns das nächste Mal erinnern, wenn wir wieder mal so tun, als würden uns die Menschen, die Probleme haben, in Armut leben, hilfebedürftig oder krank sind nichts angehen – ob sie nun in Deutschland oder im Ausland leben.

Ja, dass Gemeinschaft und Menschlichkeit zählen, dass Teilen schöner ist, als alles für sich zu behalten, dass alle Menschen gleich sind, dass man nicht urteilen sollte, bevor man sich selbst ein Bild gemacht hat, das alles habe ich auf Sansibar gelernt.

Von dieser wunderschönen Zeit nehme ich aber noch so viel mehr mit wie Erinnerungen, die nicht einmal die beste Kamera einzufangen vermag. Erlebnisse, die ich in Jahren noch erzählen kann – und Freunde fürs Leben.

Ich bin sehr froh, diese Reise gemacht zu haben, denn sie hat mich auf unterschiedliche Art und Weise bereichert. Besonders froh bin ich auch über die fast zwei Monate, die ich verlängert habe, als sich mir die Gelegenheit bot – auch wenn ich dafür die Feiertage in Deutschland verpasst habe. Denn wirklich jeder einzige Tag dort war ein unvergesslicher.

Nach und nach gewöhne ich mich wieder an die meisten Dinge, auch wenn ich Deutschland wohl nie wieder mit den gleichen Augen wie vor meiner Reise betrachten werde. Dafür hab’ ich viel zu viel erlebt; aber ich akzeptiere die Unterschiede und versuche, das neu Gelernte bei zu behalten und etwas zu verändern – angefangen bei mir selbst.