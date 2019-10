Schiffbruch auf Platt

In der Gaststätte „Blauer Peter“ geht es hoch her (von links): Dagmar Heeren-Schenk in der Rolle der resoluten Malwin Sötje und Manfred Hollander als deren Schwager Friedrich Brammer können es nicht fassen, dass Gastwirt Karl Brammer (gespielt von Jürgen Schenk) mit einem Schiff untergegangen ist. „Mien Mann de fohrt to See“ lautet das Stück der Niederdeutschen Bühne Brake, das zurzeit im BBZ-Forum an der Gerd-Köster-Straße 4 aufgeführt wird. Die nächsten Vorstellungen sind an diesem Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 20. Oktober, um 15.30 Uhr. Karten fürs plattdeutsche Stück gibt es im BBZ an der Abendkasse. BILD: