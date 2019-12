Schülerprojekt: Ein Regelwerk für das Miteinander

45 Schülerinnen und Schüler der Pestalozzischule und des Gymnasiums in Brake haben ein Buch geschrieben. Dabei handelt es sich um das bereits vierte gemeinsame Buch-Projekt im Rahmen der Berner Bücherwochen. An drei arbeitsreichen Tagen ist die Sammlung kurzer Anekdoten und Gedanken entstanden. Das Werk „Jungs begrüßen sich robuster!“ beschäftigt sich mit den Regeln für ein Miteinander. Krasimira Sheludko (13) von der Pestalozzischule und Sengül Taskin (13) vom Gymnasium sind stolz auf ihre Arbeit: „Es ist ein tolles Gefühl, das Buch in den Händen zu halten.“ BILD: Sarah