Schweewarden Daumen hoch. „Besser könnte der Boden nicht sein“, freut sich Egbert, als er mit den Gummistiefeln über die trockene Erde stampft. Es staubt sogar ein bisschen, als Karl-Heinz mit dem Bagger die Lichtung im Maisfeld planiert. Am Montag war dort der Häcksler unterwegs. Am Dienstag sind die Jungs und Deerns vom Team der Maisfeld-Fete angerückt. Dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen und man fragend angeguckt wird, wenn einem ein förmliches Sie über die Lippen rutscht, geht’s Schlag auf Schlag. Erste Vorbereitungen für die große Party am kommenden Samstag. Am Widdersweg, südlich von Schweewarden, steigt Maisfeld-Fete Nummer zwei.

Bis 3.30 Uhr Musik auf zwei Bühnen Die Maisfeld-Fete findet am Samstag, 8. September, ab 20 Uhr am Widdersweg in Schweewarden statt. Der Eintritt kostet sieben Euro. Es gibt keinen Vorverkauf. Auf zwei Bühnen wird bis um 3.30 Uhr Musik gespielt. In der Oldie-Area gibt es Schlager sowie Musik aus den 80er- und 90er-Jahren zu hören. In der Mainstage-Area können die Besucher nach nach aktuellen Chart-Hits, House und Black-Music tanzen. Für die Musik sorgen DJ Trackshooter (René Weimann), DJ Dope (Hendrik Felsmann), DJ Blackhead (Alex Schwarzkopf), DJ Maik Schultze, DJ Sascha Schulz, DJ Max vom Deich (Maximilian Blohm) und DJ Dennis Noppmann.

Egbert Buiter ist der Mann, auf dessen Land die Beats aus den Boxen wummern. Er ist 35 Jahre alt und Landwirt von Beruf. Er hat 150 Kühe. Und auf vier Hektar seines Landes baut er Mais für seine Tiere an. Aber Egbert Buiter ist nicht nur Landwirt, er feiert auch gerne. Und deshalb war er ziemlich aufgeschlossen, als die Idee mit der Maisfeld-Fete an ihn herangetragen wurde. Die Idee hatte der Mann mit dem Bagger: Karl-Heinz Noppmann. „Es musste nur noch ein Bauer gefunden werden, der verrückt genug ist, um so etwas zu machen“, sagt dessen Sohn Dennis Noppmann. Der wiederum ist Discjockey. Und so kam eines zum anderen.

Maisfeld-Fete Nummer eins fand im September 2016 statt und war ein voller Erfolg. Rund 800 Besucher feierten mitten im Nirgendwo eine Riesenparty. Wenn es bei der zweiten Auflage genauso viele werden, wären Dennis Noppmann und seine Mitstreiter sehr zufrieden.

Die zweite Auflage sollte eigentlich im vergangenen Jahr über die Bühne gehen. Egbert Buiter erinnert sich noch daran, wie er über das Gelände stapfte und fast bis zu den Knien im Matsch versank. Zusammen mit seinem Team hatte er alles versucht, um die Party zu retten. Aber es hatte keinen Sinn. Am Samstagvormittag teilte der Landwirt via Facebook mit, dass es nichts wird mit der Fete, während die Regentropfen ohne Pause auf seine Kapuze hämmerten.

1100 Quadratmeter groß ist die Lichtung, die der Häcksler ins Maisfeld geschlagen hat. Am Dienstag werden die Bodenplatten für die Tanzflächen ausgelegt. Die Bühne wird angeliefert und aufgebaut. 450 Meter Wasserleitung werden verlegt. Am Freitag geht’s weiter mit der Technik. Rund 25 Leute gehören zum Team, das sich um den Aufbau kümmert und während der Fete mit anpackt. Und alle sind sie mehr oder weniger miteinander befreundet. Auch Maik Schultze aus Brake gehört dazu. Er ist DJ-Kollege von Dennis Noppmann. Beide gehören am Samstag zum Kreis der Discjockeys, die für Stimmung am Widdersweg sorgen wollen.

Rund um die Maisfeld-Fete hat sich inzwischen eine große Clique gebildet, erzählt Egbert Buiter. Beim Nordenhamer Stadtfest waren die Jungs und Deerns nicht zu übersehen und auch nicht zu überhören. Sie waren mit einem Festwagen beim Umzug dabei. Dabei rührten sie nicht nur kräftig die Werbetrommel. Sie holten sich auch noch den zweiten Platz bei der Prämierung.

Ende Juli wurde in der Maisfeldfeten-Clique eine „Wassermülltonnen-Challenge“ gestartet. Wer den Tauchgang in der mit Wasser gefüllten Mülltonne verweigerte, muss am Samstag pünktlich um 20 Uhr einen ausgeben. Und deshalb sind Egbert Buiter und seine Mitstreiter guter Dinge, dass ihre Spirituosenversorgung zumindest für den Anfang der Party gesichert ist. „Das sind alles Verrückte hier“, sagt der Landwirt, und er meint das als Kompliment. „Ohne diese Mischung aus Verrücktheit und Enthusiasmus kann man so etwas nicht auf die Beine stellen.“