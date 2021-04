Am 18. April: Andacht mit Musik am Abend

Schwei Eine musikalische Abendandacht will die Kirchengemeinde Schwei am übernächsten Sonntag, 18. April, in der St.-Secundus-Kirche veranstalten. Dazu sind ab 19 Uhr alle Interessierten willkommen, sagt Pfarrer Bernd Eichert.

Die Andacht trägt das Lektoren-Team aus Elke Osterthun, Neuenburg, und Gaby Menzel, Schweiburg, vor.

Für den musikalischen Teil sorgt das Ensemble Neuenburger Melodienklang, das sich während der Corona-Zeit aus Mitgliedern des Kirchenchors Neuenburg gegründet hat. Das Instrumental-Ensemble spielt österliche und moderne Kirchenlieder für die Gemeinde; zu hören sein werden Akkordeon, Gitarre und Cajon.

Ein weiterer Gast im Gottesdienst ist der Pianist Elias Holthusen. Er spielt meditative Stücke von Ludovico Einaudi (65), dem erfolgreichsten italienischen Komponisten, und Richard Clayderman (68), einem ebenfalls sehr erfolgreichen Komponisten aus Frankreich.

Die Besucher tragen Maske und sitzen auf Abstand.