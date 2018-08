Schwei Es ist ein bunter Blickfang mitten in Schwei: das neue Gemüsebeet der Kindertagesstätte Lüttje Lüü. Am Dienstagvormittag haben einige Kinder aus der Einrichtung die letzten bunten Bretter angebracht, damit das neue Schmuckstück rechtzeitig fertig ist für das Finale des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.

Insgesamt 18 niedersächsische Dörfer haben den Sprung in diese Runde geschafft, darunter Schwei. Die Bewertungskommission wird am Donnerstag, 30. August, um 9 Uhr am Kirchvorplatz erwartet. Schon einen Tag später, am 31. August, wird bekannt gegeben, ob Schwei zu den drei Sieger-Dörfern gehört, die Niedersachsen im Bundeswettbewerb vertreten.

Tim Spiekermann und seine Mitstreiter vom Schweier Bürgerverein sind sehr zuversichtlich, dass sie auch diese Hürde nehmen werden: „Wir haben unsere Vorstellung verfeinert.“ Vor allem wollen die Schweier ihr vielfältiges und lebendiges soziales und kulturelles Zusammenleben vorstellen.

Und dazu gehört das Beet. Es besteht aus zwei Teilen: Im deutschen Teil gedeihen glatte und krause Petersilie, Schnittlauch und Liebstöckel, im mediterranen Teil Thymian, Rosmarin und Estragon. Christa Fehlhaber, Margarethe Bruns und Ursel Varrelmann, die alle an der Sportstraße wohnen, kümmern sich um die Beete.

Ernten darf jeder Schweier – aber nur so viel, dass für andere noch etwas übrig bleibt. Selbstverständlich dürfen auch die Kinder aus Kita und Hort zugreifen – für einige Lektionen in Kräuterkunde und für die Koch-AG, wie die Kita-Leiterin Miriam Mogwitz sagt.

Das haben sich die 3- bis 14-Jährigen auch redlich verdient: Unter der Leitung der Erzieherin Melanie Baudis haben sie die Bretter für die Außenverkleidung farbenfroh angemalt. Die wirklich schwere Arbeit haben aber die Dienstagsrentner unter der Leitung von Klaus Duhm erledigt.

Dessen Frau Renate, die 35 Jahre lang als Erzieherin in der Kita gearbeitet hatte, ist aber das Allerwichtigste zu verdanken: die Idee und die Organisation ihrer Ausführung.