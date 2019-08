Bürger feiern Paddfest

Schwei Der Schweier Bürgerverein feiert in dieser Woche das Paddfest – wie in jedem Jahr am 10. August, dem Jahrestag der Einweihung des Weges. Dieser Tag fällt in diesem Jahr auf einen Sonnabend. Willkommen sind alle Helfer, Mitglieder und Freunde des Bürgervereins. Sie treffen sich um 17 Uhr am Anfang des Pastorenpadds und gehen dann gemeinsam bis zur Brücke. Daran schließt sich ein gemütliches Beisammensein auf dem Osterfeuerplatz an, bei dem für Imbiss und Getränke gesorgt ist.