In Schwei hagelt‘s Absagen

Schwei Was den Schweiern schon längt als sicher galt, hat Sabine Minnemann, die Vorsitzende des Schweier Bürgervereins, am Freitag offiziell bestätigt: Der Weihnachtsmarkt kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Geplant war er, wie in jedem Jahr, für den Sonnabend vor dem dritten Advent, also den 12. Dezember.

Weder die Kirche noch das Gemeindehaus stehe offen, und auch die Feuerwehr habe abgewinkt, sagte Sabine Minnemann.

Doch damit nicht genug: Der Schweier Bürgerverein sagt zwei weitere Veranstaltungen ab, die sonst fester Teil seines Terminkalenders sind. Die alljährliche Frauentour nach Bremen am zweiten Januar-Wochenende – wahlweise ins Theaterschiff oder ins Packhaustheater – kann ebenso wenig stattfinden wie der Karneval, den der Bürgerverein im Saal der Gaststätte Schweier Krug veranstaltet.