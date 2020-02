Schwei Die Schweier St.-Secundus-Kirche etabliert sich als Kultur-Tempel: Am vergangenen Wochenende begeisterte das rein weibliche Streich-Quartett Eklipse ein volles Haus; rund 160 Karten waren schon im Vorverkauf weggegangen. Und am übernächsten Wochenende gibt sich ein Star des klassischen Jazz mit seiner Band die Ehre: Joe Wulf and The Gentlemen of Swing.

„Jazz inne Kark“ heißt das Konzert, und es findet am Sonnabend, 7. März, ab 19.30 Uhr statt.

Gerhard Roos organisiert

Joe Wulf und Schwei: Dazu gibt es eine melancholische Geschichte, die Schweier und Wulf-Fans gut kennen. Joe Wulfs schwerbehinderter Sohn Christian hat mehrere Jahre in Norderschwei gelebt – bei Christel und Gerhard Roos. Nach der Jahrtausendwende gastierte der Jazzmusiker nahezu jedes Jahr mit seiner Band in der Kirche. 2010 ist der Sohn gestorben, er liegt auf dem Schweier Friedhof begraben.

Dies ist seit dem Tod des Sohns das erste Konzert des großen Jazzmusikers in Schwei. Gerhard Roos, pensionierter Pfarrer und mittlerweile Witwer, organisiert es.

Joe Wulf stammt aus Mayen bei Koblenz, wo er im Juni 1961 geboren wurde. Mit neun begann er Posaune zu spielen, mit 16 war er Mitbegründer der New Orleans Stompers Mayen, deren Leitung er ein Jahr später übernahm. 1990 gründete er zwei Bands, die heute noch bestehen: Joe Wulf and his Orchestra und das Septett Joe Wulf and The Gentlemen oft Swing.

Dieses Septett tritt in Schwei als Oktett auf, weil es um eine Lady verstärkt wird. Angela von Rijthoven überzeugt mit überwältigender Bühnenpräsenz und dem runden, schönen Klang ihrer Stimme. Auf der Bühne harmoniert sie wunderbar mit Joe Wulf – ob sie im Duett singen oder ob er sie auf der Posaune begleitet.

Der älteste Musiker

Der älteste Musiker in der Band ist der Schlagzeuger Will Lindfors. Der 70-Jährige stammt aus San Francisco in den USA; seine Karriere startete er in den schwarzen Musikclubs seiner Heimatstadt. Er überzeugt mit Timing und Technik: 1997 erhielt er den German Music Media Prize als Schlagzeuger des Jahres. Neben Wulf ist er als einziges Band-Mitglied schon in Schwei aufgetreten.

Die Trompete spielt Ralph „Mosch“ Himmler seit seinem achten Lebensjahr. Dabei orientiert er sich an der Spielweise der alten Meister, etwa Louis Armstrong.

Sven Hack zählt zu den führenden Klarinettisten der internationalen Jazz-Szene; er gehört der Band seit 2014 an. Der Saxofonist Peter Finken ist seit 2012 Mitglied der Band; er ist ein Newcomer im Traditional Jazz.

Langjährige Konzert- und Studiotätigkeit weist Michael Meranke vor. Er spielt Banjo und Gitarre. Am Bass bildet Jochen Schaal das swingende Fundament der Band. Seine Bass-Soli gelten als einzigartig.