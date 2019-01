Schwei In der St.-Secundus-Kirche brummt ein Staubsauger. Uwe Pleninger nimmt das monotone Geräusch kaum wahr, denn er ist ganz in die rechte Hand von Christus Salvator vertieft. Mit einem Zahnarzt-Bohrer schleift der Restaurator das hölzerne Körperteil millimetergenau nach, während im Schein seiner Stirnlampe feine Staubkörnchen aufwirbeln.

Sie werden geräuschvoll aufgesaugt. Von links strahlt eine starke Lampe, vor den Augen hat Uwe Pleninger eine Lupe. Den Bohrer hat sich der Restaurator in einem Dentallabor besorgt; eigentlich wird damit Zahnersatz modelliert.

Gott schwört nicht

Christus Salvator zeigt keine Zähne, stattdessen hat er Daumen, Zeige- und Mittelfinger seiner Hand wie zum Schwur erhoben. Doch der liebe Gott schwört nicht, auch nicht auf die Bibel. Die drei Finger stehen für die Dreieinigkeit aus Vater, Sohn und Heiligem Geist.

Das wussten die Menschen damals zu Beginn des 30-jährigen Krieges, als die Kirche und ihr Inventar geschaffen wurden. Die Schrift konnten sie nicht lesen, aber die Zeichen schon. Die Ausstattung der Kirche war sozusagen eine geschnitzte Bibel.

Kunst im großen Krieg

Geschnitzt von Ludwig Münstermann (vermutlich 1575 bis 1638), dem bedeutenden Hamburger Bildhauer. Es war nicht nur so, dass die Schweier sich einen Meister aus Hamburg leisten konnten, es war auch so, dass der Meister in Hamburg keinen Zugang zur Bildhauerzunft bekommen hatte; die anderen Bildhauer nahmen ihn nicht auf. „Deshalb hat er hier im Oldenburgischen gearbeitet“, erläutert Uwe Pleninger. Die Wesermarsch gehörte damals zur Grafschaft Oldenburg, und die war nicht nur nicht in den 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648 verwickelt, sondern sie profitierte sogar von ihm, indem sie den kriegführenden Parteien Pferde verkaufte. Vielen Menschen ging es gut, und wem es im Frieden gut geht, der leistet sich gerne mal ein wenig Kunst – damals vor allen in der Kirche.

Statt in der Bildhauerzunft kam Ludwig Münstermann in der Hamburger Drechslerzunft unter; als Drechsler kam er an das Holz, das er für seine Arbeit brauchte. In Schwei verbaute er Eiche, die mit ihrem hohen Gerbsäureanteil den Holzwurm fern hält.

Doch auch ohne Holzwurm haben die filigranen Kunstwerke in 400 Jahren gelitten. So ist die rechte Hand von Christus Salvator beschädigt worden; auch die Weltkugel mit dem Kreuz darauf, die er in seiner Linken hält, ist dringend ersatzbedürftig. Uwe Pleninger misst das Vorbild genau aus, auch die Winkel, soweit vorhanden. Dann bildet er es mit Knete und Draht nach, bevor er in seiner Werkstatt in Hannover den Rohling aus Eiche in die Hand nimmt. Für die Feinarbeit kehrt er nach Schwei zurück.

Annemarie Schrage bewundert genau wie Uwe Pleninger die Arbeiten aus Münstermanns Werkstatt. 40 Jahre lang hat die jetzt 74-Jährige in Eckwarden gewohnt. In der dortigen St.-Lamberti-Kirche staunte sie über die Münstermann-Schnitzereien, verstand sie aber nicht. Sie waren für Menschen mit einem ganz anderen Wissensstand gefertigt worden.

Als dann der Kunsthistoriker Dr. Dietmar J. Ponert und pensionierte Oberkirchenrat Professor Dr. Rolf Schäfer die Werke in einem Vortrag erklärten, öffnete sich der pensionierte Realschullehrerin eine ganz neue Welt, die sie viel besser kennenlernen wollte. Da traf es sich, dass Ponert und Schäfer ein zweibändiges umfassendes Werk über Münstermann schreiben wollten. Das Problem: Ponert hat kein Auto. Annemarie Schrage schon. So kam sie dazu, an der Seite eines der besten Münstermann-Kenner Münstermann-Kunstwerke zu besuchen. Jetzt gehört sie zu den Aktiven der frisch gegründeten Münstermann-Gesellschaft, deren Vorsitzender Dietmar Ponert ist.

Münstermann hat im Stil des Manierismus gearbeitet, der zwischen der Renaissance und dem Barock liegt – etwa 1600 bis 1650. Renaissance heißt Wiedergeburt. Wiedergeboren wurde das altgriechische Kunstideal mit einer gewissen Idealisierung der Figuren. Das Barock nennt Uwe Pleninger Theater, Übertreibung. Alles war opulent.

Echte Charaktere

Der Manierismus dagegen war realistisch. „Die Figuren sind sehr ausdrucksstark, sie sind echte Charaktere“, sagt Uwe Pleninger. In Schwei hat Münstermann die Gesichter der verschiedenen Figuren aber ähnlicher gestaltet als in Rodenkirchen, wo seine Werkstatt ebenfalls gearbeitet hat. Dafür ist der Faltenwurf der Gewänder in Schwei sehr gut ausgearbeitet. Auch der Schwung der Figuren, also ihre Haltung, begeistert ihn.

Die Kanzel, an der der 56-jährige gebürtige Franke arbeitet, dient der Verkündigung. Deshalb zieren sie die vier Evangelisten mit Christus Salvator in der Mitte. Auch die vier Evangelisten erkannten die Menschen an ihren Symbolen: Johannes hatte den Adler, Markus den Löwen, Lukas den Stier und Matthäus den Menschen.

Getragen wird die Kanzel von Moses, dem aber im Laufe der Jahrhunderte die Gesetzestafeln aus der rechten Hand gefallen sind.

Übrigens hat Ludwig Münstermann die Figuren überwiegend nicht selbst geschnitzt, sagt Annemarie Schrage, das machten die Gesellen in seiner Werkstatt. Münstermann entwickelte die Vorlagen, das Thema gab der Pfarrer vor.

Uwe Pleninger ist seit einem halben Jahr mit der Restaurierung beschäftigt, jetzt steht sie kurz vor dem Abschluss. Ende Mai feiert die Kirchengemeinde Schwei das 400-jährige Bestehen von St. Secundus. Bis dahin sollen die Figuren wieder so aussehen, wie Ludwig Münstermann sie entworfen hat.