,Spielothek‘ nur für Kinder

Schwei In Schwei dürfen auch schon Dreijährige in die Spielothek – allerdings handelt es sich auch um eine ganz besondere Spielothek: eine Spielesammlung für die Kita Lüttje Lüü. Der Kindergarten hat das Paket mit zehn Gesellschaftsspielen, vier Fahrzeugen und zwei Puppen bei einer Aktion des Vereins „Mehr Zeit für Kinder“ gewonnen; insgesamt 500 Einrichtungen hatten in diesem Jahr das Glück. Die Kinder dürfen nicht nur in der Kita damit spielen, sondern sie und ihre Eltern können die Spiele auch mit nach Hause nehmen – wie bei einer Bibliothek. In diesem Sinne ist Spielothek die Abkürzung für Spiele-Bibliothek. Ausleihzeiten sind montags von 8 bis 9 und freitags von 12.30 bis 13.15 Uhr. An diesem Montag, 18. November, geht‘s los, sagt die Heilerziehungspflegerin Jasmin Varenkamp.