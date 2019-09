St. Secundus ist offenes Denkmal

Schwei Die St.-Secundus-Kirche in Schwei beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag, 8. September. Wie das Kirchenbüro mitteilt, ist das Gotteshaus von 14 bis 17 Uhr für interessierte Besucher geöffnet; Mitglieder des Kirchbauvereins bieten Führungen an. Die St.-Secundus-Kirche ist 400 Jahre alt – das Jubiläum wurde Ende Mai mit einer Festwoche gefeiert – und glänzt mit mehreren Kunstwerken aus der Werkstatt des Hamburger Holzbildhauers Ludwig Münstermann (etwa 1575 bis 1638), einige davon frisch restauriert.