Wegen Corona: Weihnacht: Gottesdienst im Freien

Schwei Unter freiem Himmel will die Kirchengemeinde Schwei in diesem besonderen Jahr ihren Weihnachtsgottesdienst feiern. Treffpunkt ist Heiligabend, 24. Dezember, um 17 Uhr der Parkplatz vor der Kirche, teilt Pastor Bernd Eichert mit und empfiehlt allen Teilnehmern: „Bitte dick anziehen und die Maske mitbringen.“ Die Konfirmanden führen ein Stegreif-Krippenspiel auf, und die Jugendband Sound of Sankt Vitus spielt. Die Dienstagsmänner haben schon den Stall von Bethlehem nachgebaut und einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Wegen Corona dürfen derzeit nur 40 Menschen in die St.-Secundus-Kirche kommen. Dort beginnt Heiligabend um 22.30 Uhr die Christmette und am zweiten Weihnachtstag um 10 Uhr ein Gottesdienst.

