Schwei Nach der dritten Runde ist Schluss: Schwei hat die Qualifizierung für den Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ verpasst. Das teilt das Landwirtschaftsministerium mit.

Erst am Donnerstagmorgen war die Landesbewertungskommission in Schwei unterwegs gewesen. An ihrer Spitze stand Ralf Gebken vom Landwirtschaftsministerium. In 6 Tagen hatte die zwölfköpfige Jury 18 niedersächsische Dörfer besucht und bewertet. Am Donnerstagabend nominierte sie Backemoor (Kreis Leer), Bötersen (Kreis Rotenburg an der Wümme) und Räbke (Kreis Helmstedt) für den Bundesentscheid.

Dabei hatte Schwei auf die Besucher nicht wenig Eindruck gemacht. Es bekam eine Anerkennung für

• die Initiative und das ehrenamtliche Engagement der Einwohner beim Bau der Sporthalle,

• das bewusste Erkennen der Besonderheiten der Landschaft und

• die herausragende Wertschätzung der Kirche und deren Ausstattung.

„Viel mehr, als Sie gemacht haben, hätten Sie nicht tun können“, lobte Ralf Gebken am Donnerstagvormittag die Schweier nach der gut 90-minütigen Rundreise der Jury. Sabine Minnemann, die Vorsitzende des Schweier Bürgervereins, würdigte die Bewerbung unabhängig von der Entscheidung der Jury: „Der Wettbewerb hat uns im Dorf viel Kraft gegeben.“

Ebenfalls unabhängig von der Entscheidung der Jury sind die Schweier selbstverständlich zur Abschlussveranstaltung des Landeswettbewerbs am Montag, 5. November, eingeladen.